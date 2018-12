Man krijgt 46 maanden cel voor diefstallen, drugs en weerspannigheid in het gerechtsgebouw Siebe De Voogt

06 december 2018

15u06 0 Brugge Een 34-jarige man uit Eeklo heeft in de rechtbank van Brugge in totaal 46 maanden cel gekregen in drie verschillende dossiers. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding.

Kenneth B. doolde tijdens de vorige eindejaarsperiode rond in Brugge. Hij stal in de Superdry een winterjas “om het warm te hebben” en verliet kort nadien ook de Panos met een broodje zonder te betalen. “Na z’n arrestatie weigerde de beklaagde z’n cel te verlaten. Hij gedroeg zich bijzonder agressief tegenover de politie”, sprak de procureur. De rechtbank legde B. donderdagmorgen voor de feiten 6 maanden cel op. In een tweede dossier rond drugsverkoop kreeg de man 37 maanden cel. Hij verkocht speed en trapte samen met een andere man de deur van een andere drugsgebruiker in om uiteindelijk met 48 XTC-pillen aan de haal te gaan. Dit voorjaar maakte Kenneth B. amok in het gerechtsgebouw. Hij werd tijdens een zitting van de jeugdrechter de zaal uitgezet. Hij weigerde het gebouw te verlaten en moest door de politie tegen de grond gewerkt worden. Voor die feiten werd hij donderdag nog eens veroordeeld tot 6 maanden cel.