Man krijgt 37 maanden cel voor het stalken van liefst 11 ex-vriendinnen Siebe De Voogt

10 januari 2019

14u02 0 Brugge Een 42-jarige Bruggeling heeft 37 maanden cel gekregen, omdat hij elf van z’n ex-vriendinnen stalkte en met de dood bedreigde. Nochtans stak Sammy V. alle schuld op de slachtoffers. “Ze moesten gewoon m’n spullen teruggeven”, beweerde hij.

De trieste feiten van Sammy V. gingen in oktober 2016 van start, toen Sammy V. ambtshalve geschrapt werd op zijn adres. De Bruggeling ging de ene relatie na de andere aan. Zijn vriendinnen leerde hij kennen in het uitgaansleven, maar vooral via datingsites. Lang duurden de relaties niet en toen de vrouwen V. aan de deur zetten, sloeg de man compleet door. Hij bleef z’n exen bestoken met sms’jes en telefoontjes. “Ik ga je doodslaan” of “ik ga je de keel oversnijden”, waren maar enkele van de bedreigingen die V. uitte tegenover de vrouwen of een vader van één van hen. “De afwijzing was telkens opnieuw een krenking van z’n ego”, stelde de procureur vorige maand. “De beklaagde werd agressief of chanteerde de slachtoffers ook soms voor geld.”

Twee van de elf vrouwen diende Sammy V. ook effectief slagen toe. Volgens de gerechtspsychiater voelt hij elke afwijzing aan als een onaanvaardbare krenking. In Hasselt kreeg de Bruggeling al eens een voorwaardelijke celstraf voor gelijkaardige feiten. In het huidige dossier vloog H. in februari vorig jaar achter de tralies. Hij had toen al slachtoffers gemaakt in onder meer Brugge, Gistel, Oostende, Blankenberge, Moorslede en Puurs. Donderdagmorgen stuurde de rechter V. voor 37 maanden naar de gevangenis. Nochtans had de man alle schuld op zijn ex-vriendinnen afgeschoven. “Ik wilde gewoon een vergoeding voor werken aan hun huis en moest mijn spullen nog terugkrijgen. Het waren net zij die mij bedrogen”, beweerde hij tijdens de zitting vorige maand. Vier vrouwen stelden zich burgerlijke partij en kregen in totaal 3.000 euro schadevergoeding toegekend.