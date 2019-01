Man krijgt 10 jaar cel voor doodslaan van 7 weken zwangere vriendin Rechter gaat niet in op vraag van nabestaanden om alsnog assisenproces te krijgen Siebe De Voogt

14 januari 2019

09u58 0 Brugge Een 33-jarige man uit Zeebrugge heeft 10 jaar cel gekregen voor het doodslaan van zijn zwangere vriendin. De rechtbank oordeelde dat Benjamin J. (33) niet het oogmerk had om Jocelyne Ingabire (33) te doden. De nabestaanden vroegen tevergeefs om een herkwalificatie en alsnog een proces voor het hof van assisen. “We zullen bekijken of we in beroep gaan.”

Benjamin J. beweert al 20 maanden lang dat hij zich niets meer herinnert van wat er die avond op 26 mei 2017 gebeurde in z’n appartement langs de Noordhinderstraat in Zeebrugge. Volgens de nabestaanden was het hele verhaal ongeloofwaardig en enkel bedoeld om aan een zware straf te ontsnappen. Wegens het gebrek aan voldoende aanwijzingen dat J. effectief het oogmerk had om z’n vriendin Jocelyne Ingabire (33) om het leven te brengen, kwalificeerde het parket de feiten immers als opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Het gevolg was een proces voor de correctionele rechtbank en niet voor assisen.

Tien jaar cel

De nabestaanden stuurden aan op een herkwalificatie naar doodslag en wilden alsnog een assisenproces uit de brand slepen, maar daar ging de rechtbank maandagmorgen niet op in. Ze veroordeelden Benjamin J. voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg tot de maximumstraf van 10 jaar. De avond van de feiten had de man net als het slachtoffer een hele dag lang zwaar gedronken. “Ik herinner me dan ook helemaal niet wat er allemaal gebeurd is”, blijft de man beweren. Rond 22 uur kregen beiden het volgens buren met elkaar aan de stok. Tijdens een hoogoplopende ruzie kreeg Ingabire zware slagen op haar hoofd en de rest van haar lichaam te verwerken.

Hulpdiensten niet gebeld

“De volgende morgen om 6 uur werd de beklaagde wakker”, sprak de procureur vorige maand. “Zijn vriendin lag met haar gezicht naar hem en ademde vreemd. Ze had over haar hele lichaam blauwe plekken. Toen hij haar niet wakker kreeg, nam de man een foto en stuurde die duur naar een oude kennis. Zij zei dat hij meteen de dokter moest bellen.” J. belde pas anderhalf uur later zijn huisdokter op. Een ziekenwagen zou hij nooit verwittigen. De dokter kwam uiteindelijk pas in de namiddag langs. Volgens de arts werd hem nooit verteld dat het slachtoffer in een levensbedreigende situatie verkeerde. Liefst zes uur lang zat Benjamin J. op het appartement, terwijl zijn vriendin mogelijk al dood in hun bed lag. “Hij dronk zelfs een fles wijn. Compleet onbegrijpelijk.” Ingabire werd nog overgebracht naar het AZ Sint-Jan, maar werd daar kort nadien overleden verklaard.

Mogelijk beroep

Het slachtoffer was op het moment van haar overlijden 7 weken zwanger. J. beweerde dat hij daar niet van op de hoogte was. “Ik zag een toekomst met Jocelyne en wilde echt een kindje. Ik heb nooit de bedoeling gehad om haar te doden”, vertelde de man. Zijn vriendin was van Rwandese afkomst en zag haar ouders op 10-jarige leeftijd vermoord worden. Ze werd uiteindelijk opgevoed door haar tante. Zij reageerde tijdens de debatten bijzonder emotioneel. De rechtbank kende de vrouw en de andere nabestaanden in totaal 30.000 euro schadevergoeding toe. “Het is voor haar en de andere nabestaanden een opluchting dat ze deze zaak kunnen afsluiten”, reageert advocate Nadia Lorenzetti. “Volgens ons was dit een dossier dat absoluut in het hof van assisen thuishoorde. We zullen het vonnis bestuderen en daarna beslissen of we beroep aantekenen.”