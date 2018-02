Man in volkstuintje pleegde wellicht wanhoopsdaad 23 februari 2018

De man die gisteravond dood werd aangetroffen in een volkstuintje aan het Tillegembos in Sint-Michiels, heeft wellicht een wanhoopsdaad gepleegd. Dat zegt het parket van Brugge. "Het onderzoek loopt wel nog om andere pistes volledig uit te sluiten", aldus procureur Frank Demeester. Het waren voorbijgangers die even na 19 uur het levenloze lichaam opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. Voor de man kon geen hulp meer baten. De politie sloot de toegang naar de tuintjes langs de Tillegemstraat af. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (SDVO)