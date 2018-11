Man in cel voor belaging en aanranding van ex-stiefdochter 10 november 2018

Een 44-jarige man uit Zeebrugge zit opnieuw in de cel. Stefaan D. stapelde in het verleden al de veroordelingen op en wordt nu verdacht van belaging en aanranding van zijn ex-stiefdochter. De moeder van het slachtoffer had jaren geleden een relatie met de Zeebruggeling, maar liet het leven in een verkeersongeval. Haar tienerdochter legde recent een klacht neer bij de politie. Ze zou al jarenlang belaagd worden door Stefaan D. en vertelde ook hoe de man haar sinds haar 16de had aangerand. Niet de eerste keer volgens het meisje, want ook toen ze amper 6 jaar was zou haar toenmalige stiefvader haar al hebben misbruikt. De Brugse raadkamer verlengde de aanhouding van Stefaan D. gisterenmorgen met een maand. In 2015 werd hij tot twee maal toe veroordeeld voor partnergeweld. Eerder dat jaar kreeg hij al eens 6 maanden cel voor openbare zedenschennis. Hij masturbeerde toen in het bijzijn van jonge vrouwen op het strand.





(SDVO)