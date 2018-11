Man haalt mes boven bij burenruzie 12 november 2018

De politie moest vrijdag tussenbeide komen bij een hoogoplopende ruzie in een appartementsgebouw langs de Graaf Jansdijk in Zeebrugge. De 40-jarige M.D. en de 31-jarige B.A. kregen het daarbij met elkaar aan de stok.





De oudste man gaf zijn jongere buurman een klap met een boksbeugel waardoor het slachtoffer een gapende wonde opliep. Toen de politie tussenbeide kwam, haalde de dertiger plots een mes boven. Beide amokmakers werden daarop gearresteerd en meegenomen voor verhoor. De dertiger werd nog naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Het parket van Brugge werd ingelicht en die besloot beiden in snelrecht te dagvaarden voor de correctionele rechtbank. Ze zullen zich beiden moeten verantwoorden voor slagen en verwondingen en wapenbezit. De jongste buurman wordt daarnaast ook nog vervolgd voor gewapende weerspannigheid en bedreigingen.





(JHM)