Man geïnterneerd voor brandstichting in cel 14 februari 2018

Een 34-jarige Algerijn is door de raadkamer geïnterneerd voor een brandstichting in de gevangenis van Brugge. Op 15 juni ontstond brand in z'n cel. Het personeel kon het vuur blussen. Mohamed A. zou kledij in brand gestoken hebben, maar ontkende dat. De gerechtspsychiater oordeelde dat A. ontoerekeningsvatbaar is, waardoor de raadkamer hem liet interneren. Op het moment van de feiten zat de man in voorhechtenis voor vijf inbraken in handelszaken in Oostende. Hij kreeg daarvoor eind december vier jaar cel. Die straf moet hij normaal na zijn internering uitzitten, maar zijn advocate tekende al beroep aan. (SDVO)