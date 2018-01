Man geïnterneerd na poging tot doodslag met champagnefles 02u37 0

Een 50-jarige Bruggeling is gistermorgen door de raadkamer geïnterneerd voor een poging tot doodslag afgelopen zomer. Tijdens een routinecontrole op 14 juli in het Brugse Astridpark zag de politie Thomas L. rond 14 uur aankomen op zijn fiets. De man stapte af en benaderde een 54-jarige Bruggeling die op een bankje van de zon zat te genieten.





L. haalde plots een zware fles champagne boven en probeerde het slachtoffer tot tweemaal toe op zijn hoofd te slaan. Kurt C. kon de slagen gelukkig afweren met zijn arm, waardoor zijn verwondingen beperkt bleven tot enkele kneuzingen. De agenten konden L. tegen de grond werken en in de boeien slaan. "Ik had het op iemand anders gemunt en heb me vergist", verklaarde de vijftiger na de aanval. De gerechtspsychiater stelde vast dat de man met psychische problemen kampt, waardoor een internering zich opdrong. (SDVO)