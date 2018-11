Man blijft vast voor mensensmokkel 21 november 2018

Een Iraanse man blijft een maand langer in de cel voor feiten van mensensmokkel in de haven van Zeebrugge. De scheepvaartpolitie vond een minderjarige Irakees in de koffer van de Jaguar van de Iraanse man. Het parket meent over voldoende aanwijzingen te beschikkingen dat de man bewust aan mensensmokkel deed. (SDVO)