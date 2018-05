Man blijft in de cel voor doodslag op vriendin 09 mei 2018

02u24 1

Een 32-jarige Zeebruggeling blijft twee maanden langer in de cel op verdenking van doodslag op zijn 33-jarige vriendin.





Benjamin J. en zijn vriendin Jocelyne Ingabire hadden op 26 mei vorig jaar veel gedronken, toen het in hun appartement langs de Noordhinderstraat opnieuw tot een hoogoplopende ruzie kwam. Ingabire kreeg zware slagen op haar hoofd en stierf in het ziekenhuis aan verschillende hersenbloedingen. Het koppel stond in de buurt gekend als druggebruikers, al heeft Benjamin J. wel nog een blanco strafblad. Hij ontkent dat hij de bedoeling had om zijn vriendin te doden.





Het onderzoek is bijna een jaar na de feiten zo goed als afgerond. Enkel het eindverhoor van de verdachte moet nog plaatsvinden. Verwacht wordt dat het dossier binnen de twee maanden naar het hof van assisen kan verwezen worden. (SDVO)