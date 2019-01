Man bijt agent van Securail en slaat naar collega in station: 5 maanden cel gevraagd Siebe De Voogt

04 januari 2019

13u18 0 Brugge Een treinreiziger die eind vorig jaar voor problemen zorgde in het station van Brugge hangt 5 maanden cel boven het hoofd. De man sloeg twee agenten van Securail en beet zelfs een van hen.

De feiten speelden zich op 17 november af op een trein richting Brugge. Farooq. A.O. zorgde er die dag voor problemen. Bij aankomst in het station van Brugge stonden twee agenten van Securail klaar om de man weg te voeren. Die liet zich evenwel niet zomaar inrekenen en sloeg in het rond. “Beklaagde was voor geen rede vatbaar en bleef slaan en schoppen”, sprak de procureur vrijdagmorgen in de rechtbank. “Hij beet zelfs een van de agenten in z’n hand.” In z’n verhoor ontkende A.O. dat hij geweld gebruikte tegenover de agenten van Securail. Voor z’n proces kwam hij evenwel niet opdagen. Het openbaar ministerie vorderde 5 maanden cel. De twee agenten van Securail stellen zich burgerlijke partij en vragen een voorlopige schadevergoeding van 500 euro. De NMBS vordert voorlopig 150 euro. Op 1 februari doet de rechtbank uitspraak in de zaak.