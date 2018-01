Man bestolen door 'onenightstand' 02u28 0

Een veertiger uit Brugge krijgt van een dievegge 1.450 euro schadevergoeding. K.M. leerde B. op 8 oktober 2016 kennen in het uitgaansleven van Brugge en het klikte. Hij nam de vrouw mee naar zijn woning voor een nachtje vertier. Nadat ze samen de nacht hadden doorgebracht, ontwaakte de man plots in een leeg bed. Hij ging naar beneden en zag dat de voordeur openstond. In zijn woonkamer stonden alle kasten en lades open. De vrouw was ervandoor gegaan met twee gsm's, een laptop en 650 euro. De man snelde naar het station van Brugge, in de hoop de vrouw nog aan te treffen, maar die was al verdwenen.





De vrouw daagde ook niet op voor de rechter. De man eist een morele schadevergoeding, naast de gestolen goederen, omdat hij nu zo achterdochtig is dat hij geen vrouwen meer durft mee te nemen voor een nachtje. Hij eiste 750 morele schadevergoeding, maar de rechter herleidde dat naar 1.450 euro in het totaal, ook voor de gestolen goederen. (JHM)