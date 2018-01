Man bekent 50 fietsdiefstallen (maar slechts voor 10 voor rechter) 27 januari 2018

Een 29-jarige man uit Wielsbeke staat in de Brugse rechtbank terecht voor 10 fietsdiefstallen. Wellicht is dat maar het topje van de ijsberg, want Didier W. bekende er in werkelijkheid 50. "Maar slechts voor 10 feiten vonden we genoeg aanknopingspunten", aldus de procureur. Begin juli 2016 stal W. aan het station van Brugge een elektrische fiets. De eigenares zag haar tweewieler kort nadien te koop staan op tweedehandssite Kapaza en verwittigde de politie. Speurders konden W. identificeren als de dief en sloegen hem in de boeien. Op basis van het onderzoek vond het openbaar ministerie voldoende bewijzen voor 10 fietsdiefstallen tussen februari en augustus 2016 bij de stations in Gent, Lichtervelde, Torhout, Oostende en Brugge. Er hangt hem een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden boven het hoofd. "Mijn cliënt zat financieel aan de grond", pleitte z'n advocaat. "Fietsen stelen en verkopen was een makkelijk geldgewin."





Uitspraak op 22 februari. (SDVO)