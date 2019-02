Man bedreigt huisarts maandenlang na overlijden terminale papa: “ik kom schieten met mijn kanon” JHM

26 februari 2019

13u44 1 Brugge Kapot van verdriet omdat hij het overlijden van zijn terminale papa midden 2017 niet kon verwerken, richtte een 48-jarige man al zijn woede en frustratie op een huisarts in Lissewege. K. bedreigde de arts maandenlang, en ging zwáár over de schreef: “ik kom je praktijk kapot schieten met mijn kanon”, zei de man. Volgens zijn advocaat handelde K. in een psychose.

De 48-jarige man, die thans in het Brusselse woont, ging volledig door het lint toen zijn papa na een slepende ziekte overleed. K. zorgde op dat moment nog voor zijn hulpbehoevende moeder, maar bij haar kon hij niet terecht met zijn verdriet. De man woonde toen ook nog in bij zijn ouders, heeft geen broers of zussen en leefde vrij geïsoleerd. Om zijn verdriet te kunnen kanaliseren richtte hij alles op de huisarts van zijn papa, die hij onterecht slechte zorgen verweet. “En hij viel de huisarts maandenlang lastig”, sprak de procureur. “Aan de deur, via sms, telefoon en via mail. En hij ging daarin ver. Hij zei dat hij de praktijk zou komen kapot schieten met zijn kanon of dat hij gans Lissewege zou opblazen. De politie was zelfs eens getuige van zo’n gesprek, toen de bange arts hen had opgeroepen. Omdat het maar bleef duren werd hij eens drie weken aangehouden door de onderzoeksrechter, en daarna vrijgelaten met de strikte voorwaarde van een gedwongen opname in het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis. Dat verliet hij echter al na twee maanden. Volgens de deskundige bevond de man zich in staat van krankzinnigheid en daarom vragen we de internering.”

Erg beschaamd

De advocaat van K., meester Mieke Byttebier, was allerminst opgezet met de vraag tot internering. “Jullie baseren zich daarvoor op een verslag van een psychiater uit augustus 2017, bovendien opgesteld na een gesprek van 10 minuten”, fulmineerde ze. “Hoe kunnen jullie dan nu de internering vragen voor zijn levenssituatie op vandaag? Dat is erg verkeerd. Onze deskundige oordeelt dat hij op het moment van de feiten inderdaad niet toerekeningsvatbaar was, maar nu duidelijk wel. De man herpakte zijn leven volledig. Hij woont nu met zijn vriendin in het Brusselse en volgt opnieuw les. Hij heeft het nog steeds moeilijk met het verlies van zijn vader maar is daarvoor in therapie. Wij vragen de vrijspraak op grond van artikel 71. Op het moment van de feiten was hij niet in staat zijn handelen te controleren.” Ook K. nam nog het woord. “Ik schaam me erg diep om wat ik de arts heb aangedaan. Maar ik zat diep en kon geen weg met mijn verdriet.” De arts zelfde besliste om zich uiteindelijk geen burgerlijke partij te stellen. Vonnis op 26 maart.