Man (59) overleden bij zware crash met Lotus 16 augustus 2018

02u22 0 Brugge Bij een zwaar ongeval op de Brugse ring is dinsdagavond Will Cuylits (59) om het leven gekomen. De vijftiger verloor omstreeks 20.30 uur de controle over het stuur van z'n zwarte Lotus Elise S2 ter hoogte van Fort Lapin.

De sportwagen ging over de kop en botste vervolgens tegen enkele geparkeerde wagens. Uiteindelijk kwam hij tot stilstand in een grasperk naast de rijbaan. Will werd door de hulpdiensten nog gereanimeerd, maar stierf ter plaatse. Zijn passagier werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.





Volgens het Brugse parket lag overdreven snelheid wellicht aan de oorzaak van het ongeval. Will was modefotograaf en groeide op in het Nederlandse Reusel. Hij week enkele jaren geleden uit naar Brugge, toen hij z'n vriendin leerde kennen. Zij overleed een jaar geleden aan kanker. "Will had het er nog steeds bijzonder moeilijk mee", zegt Ronald Coenen van de Club Team Lotus Belgium, waar de vijftiger sinds een jaar lid van was. "Z'n Lotus kocht hij voor z'n vrouwtje, met wie hij kort voor haar dood nog in het huwelijksbootje stapte. Will was een bijzonder warm en gevoelig persoon. Rondrijden met z'n Lotus was zijn manier om het verlies te verwerken. Het is tragisch genoeg ook z'n dood geworden. Zondag zag ik hem nog op een evenement in Bütgenbach. Om onze club te bedanken zou hij dit najaar zelf een rondrit organiseren in Brugge: de Willie Wonka Tour. Het zal jammer genoeg nooit zover komen." (SDVO)