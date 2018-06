Male schenkt 600 euro aan Cruushove 29 juni 2018

Tijdens Male-kermis in Sint-Kruis, na een demonstratie van dansschool Ramon en voor het optreden van Jo Vally, overhandigden voorzitter Carlos De Rock en penningmeester Martin Claeys van de vereniging Male een cheque ter waarde van 600 euro aan Christian Couckuyt, afdelingsdirecteur van het begeleidingstehuis Cruushove in Sint-Kruis. Dat was de opbrengst van het concert.





(BHT)