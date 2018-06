Maithili (13) vecht verder voor haar leven: "Maar als scan negatief is, wil ze niet meer behandeld worden" 07 juni 2018

02u47 17 Brugge Hoeveel kan het lichaam van een 13-jarig meisje verdragen? Maithili Vanhille, die een zeldzame hersenstamtumor heeft, gaat vandaag opnieuw onder de scanner in Mexico. Het resultaat daarvan bepaalt de rest van haar leven. "Als de scan negatief is, wil onze dochter niet meer behandeld worden", zegt haar vader Sam.

Het was gisterenochtend in alle vroegte dat Maithili - voor de zoveelste keer - afscheid moest nemen op de luchthaven van Schiphol. Een beslissing die het meisje uit Assebroek (West-Vlaanderen) volledig zelf mocht nemen. "De voorbije dagen kon ze opnieuw zelfstandig stappen. 'Gaat dat niet verloren als we terug naar Mexico gaan?', was haar voornaamste vraag. Een antwoord konden we daar niet op geven. Het was zíj die moest beslissen. Hoe moeilijk het ook is: wij steunen Maithili in al haar beslissingen", zegt de papa.



"Als ze niet meer wou gaan, hadden wij ons daar bij neergelegd. Hoe moeilijk dat ook zou zijn." Uiteindelijk besloot de tiener toch op het vliegtuig te stappen. Het resultaat van de scan vandaag is allesbepalend. Enkel als er vooruitgang te zien is, wil Maithili verder behandeld worden.