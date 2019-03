Maithili (13) krijgt herdenkingsplaats op speelplaats vroegere school: “We zullen haar nooit vergeten” Mathias Mariën

01 maart 2019

17u31 0 Brugge Maithili Vanhille (13) heeft sinds vanmiddag definitief een plaatsje in OLVA Steenbrugge. Het meisje zat er negen jaar op de schoolbanken en is zeven maanden na haar overlijden duidelijk nog niet vergeten. Met een herdenkingsboom en kunstwerk op de speelplaats wil de directe haar voorgoed herinneren. Een honderdtal mensen woonde de emotionele plechtigheid bij. “We zijn enorm dankbaar”, zeggen haar ouders.

‘Iedere dag met de glimlach hier op school’: die tekst staat vereeuwigd in het kunstwerk dat sinds vrijdagmiddag op de speelplaats staat. Metaalkunstenaar Rik Beuselinck kwam zelf met het idee om het spiraalvormig ontwerp te creëren. De ouders van Maithili dachten eerst aan een gedenkplaat. “Maar voor dit bijzondere meisje wou ik iets speciaals maken”, zegt Rik.

Optimisme

De tekst in het kunstwerk typeert alvast het optimisme waarmee Maithili in het leven stond. Zelfs tijdens haar ziekte bleef ze glimlachen en optimistisch. Dat benadrukken ze ook binnen de schoolmuren. De directie sprak de aanwezigen, een honderdtal, toe. Vlak voordien nam hij al de aanwezigen op sleeptouw richting de speelplaats terwijl hij doedelzak speelde. “Zelfs na haar behandelingen wou ze altijd meteen terug naar school. We zullen haar hier nooit vergeten”, klonk het eensgezind.





Het kunstwerk en de herdenkingsboom – een appelboom – werden samen geplant. Ook een deel van de assen van het meisje werd begraven, zodat Maithili als het ware mee zal groeien. Het initiatief kwam van juffrouw Lut Vankersschaeves, die in het zesde leerjaar les gaf aan de tiener.

Met Sam en Stefanie, de ouders van Maithili, had ze meteen een klik. “We hadden een nauwe band en hielden bijna dagelijks contact. Weet je, in dat jaar is Maithili een beetje mijn dochter geworden. Ik bewaar alleen maar goede herinneringen aan haar. Ondanks haar ziekte probeerde ik haar ook altijd te betrekken bij de activiteiten en data zo te plannen dat ze zeker aanwezig kon zijn.”

Schoolpoorten langer open

De schoolpoorten van OLVA Steenbrugge bleven voor het initiatief wat langer open. Zowel vrienden, familie, kennissen als schoolgaande kinderen konden het herdenkingsmoment zo bijwonen. Er was ook een bar, waar bijgepraat kon worden. De rode draad van de gesprekken: de goede en positieve herinneringen aan Maithili. Enkele vriendinnen van het meisje kregen het tijdens de plechtigheid zichtbaar moeilijk en zochten troost bij elkaar. Met een gedichtje brachten de meisjes een gepast eerbetoon aan de tiener. Even verderop stond een tafel met kaarsjes en de kenmerkende polsbandjes met het opschrift ‘Team Thili’, die de ouders verkochten voor het goede doel.

De ouders van het meisje waren zichtbaar geëmotioneerd door het initiatief. “We zijn iedereen enorm dankbaar”, zegt papa Sam. “Het geeft ons kracht om te voelen dat ons meisje nog niet vergeten is.”

Net vrijdag was het zeven maanden geleden dat Maithili de strijd tegen haar zeldzame hersenstamtumor verloor. Haar ouders en broer proberen sindsdien met vallen en opstaan de draad van het leven weer op te pikken. Over anderhalve maand verhuizen ze naar een andere woning. Emotioneel was het te zwaar om te blijven wonen waar ze al die jaren met Maithili hadden doorgebracht. “Het huis in Assebroek heeft ons supermooie herinneringen gegeven, maar tegelijk verhuizen we nu naar een plaats waar het rustig en mooi is.”

Eén ding staat vast: ook in de nieuwe woning zal Maithili voor altijd een mooi plaatsje krijgen in het hart van haar familie.