Maatwerkbedrijf Sobo zet werknemers op de fiets 19 april 2018

02u39 0 Brugge Gedaan met korte ritjes met de bestelwagen voor de schilders en poetsvrouwen van maatwerkbedrijf Sobo in Brugge. Voortaan moeten ze hun verplaatsing binnen een afstand van tien kilometer met de elektrische fiets doen.

Voor hun materiaal is een apart karretje voorzien. Het bedrijf doet allerlei klusjes voor bedrijven en openbare besturen. Zes op de tien van die werkjes bevinden zich in de omgeving. "We merkten de laatste jaren dat er veel afwezigheden waren bij het personeel en wilden daar iets aan doen", zegt directeur David Rotsaert. "Door hen meer te laten bewegen helpen we niet alleen mee aan hun gezondheid, maar ook aan een schonere planeet én een kleiner wagenpark."





Sobo is een bedrijf dat 120 mensen tewerkstelt. Het gaat om mensen die minder makkelijk in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen. Sobo heeft onder meer schilders, postbezorgers en renoveerders in dienst. Ze kregen allemaal een opleiding hoe ze zich met een elektrische fiets moeten gedragen in het verkeer. "We investeerden in 22 elektrische fietsen en 10 karren. Op jaarbasis zouden we zo 64.000 kilometer moeten kunnen afleggen. De CO2-uitstoot zou met 10 ton verminderen. Iedere bestelwagen die stuk gaat, wordt niet meer vervangen."





Bijkomende plus voor het bedrijf: geen parkeerkosten meer in de duurdere binnenstad. "Met de fiets raken onze medewerkers al vlotter ter plaatse én we hebben heel wat bekijks met onze karren. Ik hoop dat nog veel bedrijven ons voorbeeld zullen volgen."





(BHT)