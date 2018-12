Maatje meer? Dan is Nr.4 iets voor u Bart Huysentruyt

04 december 2018

De boetiek Nr. 4 opende zopas de deuren langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis. Ze namen intrek in het vroegere zonnecenter Jet. Brugge is de achtste winkel van deze modeketen voor een maatje meer. Er zijn in onze provincie al zaken in Roeselare en Waregem. Mode in alle prijsklassen met maten 44 tot 54 vind je in de winkelrekken, waaronder ook de Xandres X Line collectie. “Wij hebben bewust gekozen voor deze locatie, omdat dit een belangrijke invalsweg is tussen Brugge en Maldegem”, zegt Jolien Verheust van Nr. 4. “In de winkel worden de klanten meteen begroet door onze verkoopsters en krijgen ze ook een tasje koffie aangeboden zodat ze op een relaxed manier kunnen shoppen.”