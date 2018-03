Maalse Steenweg afgesloten door gaslek 22 maart 2018

02u46 0

De drukke Maalse Steenweg in Sint-Kruis bleef gisteren de hele avondspits deels afgesloten door een gaslek. Ter hoogte van de Doornhut en de Vossensteert ontstond even na 15 uur tijdens werken aan de nutsvoorzieningen een gaslek. Uit veiligheidsoverweging werd de Maalse Steenweg tussen de Doorhut en de Engelendalelaan afgesloten voor het verkeer. Fietsers en voetgangers konden wel nog door. De gasmaatschappij kwam ter plaatse om het lek te dichten. Het ging om een lagedrukleiding. De politie kwam ter plaatse. Er werd een omleiding voorzien. Na enkele uren was de situatie volledig opgelost. (MMB)