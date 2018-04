Maak nu je muziekdroom waar dankzij GitaarLab 04 april 2018

02u31 0 Brugge Bruggeling Francis Vangheluwe opent na de paasvakantie in hartje Brugge een 'gitaarlab'.

Bij de ervaren gitarist kan je op alle niveaus gitaar komen spelen. "Zowel beginners als gevorderden zijn welkom", zegt hij. "De cursist start onmiddellijk met gitaarspelen. Geleidelijk aan wordt de notenleer of tablatuur voor het gitaarspelen uitgelegd. Voorkennis van notenleer is dus geen vereiste. Mensen die twijfelen of gitaarspelen wel hun ding zal zijn, kunnen starten met een proefles."





Democratische prijs

Wie nog geen gitaar heeft, kan één van de lesgitaren gebruiken en daarna beslissen om de lessen al dan niet verder te zetten. "De prijs is bewust democratisch gehouden om de cursisten de kans te geven om op lange termijn lessen te volgen", zegt Vangheluwe. Er worden ook workshops georganiseerd voor klassieke, akoestische of elektrische gitaar.





Op zaterdag 12 mei start GitaarLab met een eerste workshop gegeven door Blues-icoon Ralph Bonte, die de basistechnieken van het Bottleneck Slide-gitaar spelen zal bijbrengen.





De workshop is bedoeld voor beginners. Alle lessen vinden plaats in de Oude Zak 44, waar het leslokaal van GitaarLab zich bevindt.





(BHT)