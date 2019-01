Maak kennis met verpleegsters van morgen BHT

25 januari 2019

09u15 0 Brugge Een nieuwe groep van 49 verpleegkundigen is deze week afgezwaaid aan ZoWe verpleegkunde Brugge-Oostende. Zij ontvingen het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde.

Studenten die afstuderen in januari zijn een gegeerde groep potentiële werknemers. De pool van kandidaten, die in juni afstudeerde, is immers tegen deze tijd erg geslonken. Binnen de sector kijkt men daarom altijd sterk uit naar dit afstudeermoment. Studenten kiezen zelf de optie waarbinnen zij afstuderen: ziekenhuiszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor mensen met beperkingen. Zij volgen een aangepast stagetraject, naargelang de gekozen sector.

Geïnteresseerden in de opleiding tot gegradueerde in de verpleegkunde kunnen terecht in de campussen Brugge en Oostende. Voor meer info: www.zowe.be.