Maak kennis met Monique (42) en Dinky, haar blindengeleidepaard BRUGSE MAG ALS EERSTE IN EUROPA OP STAP MET VERRASSEND HULPJE XAVIER LENAERS BART HUYSENTRUYT

22 februari 2018

02u31 0 Brugge Schrik niet als u binnenkort een vrouw met een minipaardje door de supermarkt ziet wandelen. De Brugse Monique Van den Abbeel (42) mag na de zomer, als eerste in Europa, met een blindengeleidepaardje gaan wandelen. Dinky wordt nu nog getraind in het Limburgse Tongeren, maar komt binnenkort naar Brugge. "Ik kan niet wachten tot het zover is", zegt Monique.

Dinky is het eerste blindengeleideminipaard in opleiding in ons land. Hij moet straks blinden helpen om zich veilig te verplaatsen in het verkeer, de bus te nemen of obstakels op straten, stoepen en andere publieke plaatsen te ontwijken. Hetzelfde als de veel bekendere blindengeleidehond, dus. In de Verenigde Staten worden minipaardjes al ingezet voor blinden en slechtzienden, maar in Europa wordt de tweejarige Dinky de allereerste.





Elke dag op pad

Al een maand lang trekt Jules O'Dwyre (51), een Britse die al jaren in Tongeren woont met Dinky de stad in.





"Elke dag ga ik met hem op pad, en na een halfjaar is hij klaar om de ogen te zijn van de blinden", zegt ze. De nieuwe beste vriendin van Dinky moet Monique Van den Abbeel (42) uit Brugge worden. "Ik kan echt niet wachten", vertelt de Brugse die met een visuele beperking werd geboren en sinds haar elfde blind is. "Twee jaar geleden overleed mijn blindengeleidehond Xena. Dat heeft me lang aangegrepen. Een nieuwe hond heb ik nog niet kunnen toelaten in mijn leven. Via Facebook kwam ik met Jules in contact. De eerste kennismaking met paardje Dinky verliep geweldig. De komende maanden ga ik regelmatig terug om die band tussen ons te versterken."





Even schrikken

Na de zomer moet Dinky dan de trouwe metgezel worden van Monique. Het is de bedoeling dat het paardje haar vergezelt op bezoek in de supermarkt of bij de bakker.





"Dinky is zo'n zeventig centimeter groot, ongeveer even groot als een herdershond. Ik besef wel dat mensen even zullen schrikken, maar Dinky is superlief en kan normaal gezien overal vlot mee naar binnen."





Drollen?

De mini-paardjes zijn 20 tot 30 jaar inzetbaar bij blinden. Bij honden is dat hooguit 10 jaar. De exacte kostprijs is momenteel nog niet bekend, maar bedraagt maximum 28.000 euro. Dat is duurder dan een blindengeleidehond die zo'n 20.000 euro kost, maar een paard kan langer 'werken'. Normaal wordt dat bedrag integraal terugbetaald of gesponsord.





En wat met de drollen? "Die zal ik, net als met mijn hond, opkuisen", belooft Monique. Dinky krijgt alvast een plaatsje in de omgebouwde garage van zijn nieuwe baasje. Dat wordt een gezellig stalletje. Het paardje zal ook in de tuin kunnen grazen. "Zijn hoefgetrappel brengt me nu al in de zevende hemel", vervolgt Monique. "Ik kan bijna niet meer wachten."