Maak kennis met het nieuwe ‘Brugse parlement’ Bart Huysentruyt

02 januari 2019

21u20 0 Brugge In het stadhuis van Brugge hebben bijna alle nieuwe gemeenteraadsleden de eed afgelegd. De installatievergadering van ‘het Brugse parlement’, zoals de nieuwe burgemeester Dirk De fauw (CD&V) het noemde, verliep vlot.

Applaus was er voor de nieuwe burgemeester Dirk De fauw, die Renaat Landuyt (sp.a) opvolgt. De fauw heeft tonnen ervaring in de politiek. Hij was jarenlang gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen en heeft ook meer dan tien jaar als schepen in Brugge gewerkt. Renaat Landuyt liet zich niet meer zien. Hij stuurde net voor Nieuwjaar een brief om te laten weten dat hij zijn zitje als gemeenteraadslid niet opneemt. Daardoor komt eerste opvolger Florian De Leersnyder in de raad. Hij zal op 15 januari de eed afleggen. Dat gebeurt dan samen met Charlotte Storme (Groen) en Jean-Marie De Plancke (Open Vld). Zij konden er niet bij zijn door ziekte (Storme) en vakantie (De Plancke). Er zijn in Brugge 20 nieuwe raadsleden, waaronder de jongste Raf Reuse (20) en de oudste Carlos Knockaert (69). Pol Van Den Driessche (N-VA) maakt na 30 jaar zijn comeback in de raad: “Mét ambitie”, zegt hij. “Er zijn kansen om vanop de oppositiebanken tegenwind te geven. Het huidige schepencollege heeft een ruime meerderheid, maar ik zal er af en toe een ‘djoef’ op geven.”

Druk bijgewoond

Annick Lambrecht (sp.a) leidde de druk bijgewoonde raad in goede banen. Ze legde ook de eed af als voorzitter van de gemeenteraad. Dat is een taak die ze ook de voorbije jaren al uitvoerde. Na haar aanstelling volgde de officiële bekendmaking van het nieuwe schepencollege. De negen schepenen waren al een tijdje bekend. De bestuursploeg van burgemeester De fauw bestaat uit Mathijs Goderis (sp.a), Mercedes Van Volcem (Open Vld), Franky Demon (CD&V), Minou Esquenet (CD&V), Ann Soete (Open Vld), Philip Pierins (sp.a), Martine Matthys (CD&V), Nico Blontrock (CD&V) en Pablo Annys (sp.a).

OCMW-raad

Tijdens dezelfde installatievergadering werd ook de OCMW-raad samengesteld. Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat in Brugge uit acht personen: Marc Vandepitte, Ellen Desmedt, Geert Leys, Barbara Roose, Christie Herckenrath, Aagje Merlevede, Johan Mistiaen en Jean-Marie De Plancke.

Schorre stem

“Een stevige ploeg”, vindt Dirk De fauw, die met een schorre stem het publiek toesprak. “Ik ben ervan overtuigd dat we voor een warmer Brugge kunnen zorgen. Dit is het Brugse parlement. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de stad, de wetgevende macht. Het is de taak van iedereen om naast de gewone agenda ook informatieve punten op de agenda te zetten. We hebben geen schepen van Geluk aangesteld, maar iedereen heeft een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Bruggelingen gelukkig zijn. Bruggelingen moeten zich thuis voelen in hun stad.”