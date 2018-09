Maak kennis met eerste tafelvoetbalploeg van Brugge 06 september 2018

02u31 0 Brugge Brugge is een nieuwe voetbalploeg rijker. Twaalf mannen en vrouwen zijn samen TVC Brugge, ofwel tafelvoetbalclub Brugge. Het is meteen de enige tafelvoetbalploeg van Brugge. De ploeg komt binnenkort uit in de vierde klasse van de nationale tafelvoetbalcompetitie.

Het initiatief voor het oprichten van de club komt van Sylvie D'hert (47). Ze stond twee jaar geleden in voor de organisatie van een tafelvoetbaltornooi in de Stadshallen en kreeg daar de smaak te pakken. "Daar voelde ik dat er honger was om in Brugge met een nieuwe ploeg te starten", zegt ze. "Ik speelde eerder voor de All Stars in Oostende, waar ik ook mee aan de wieg van de club stond." Spelers vond Sylvie onder meer in café De Snuffel. "Dit is in mijn ogen geen cafésport", zegt ze. "Ik noem tafelvoetbal een echte sport, want je hebt toch wat tactisch inzicht en een beetje fysiek nodig. Eigenlijk hebben we voldoende aan vier spelers, maar we rekenen op al onze twaalf leden. Het zijn twintigers, dertigers en veertigers. We hebben er allemaal zin in."





Café Bisdom

De matchen van TVC Brugge worden allemaal gespeeld in café Bisdom in Assebroek bij Brugge, de thuishaven van de nieuwe club. Daar spelen ze op vrijdag 21 september meteen ook hun aller eerste competitiewedstrijd. Ook de bekerwedstrijden zullen daar worden afgewerkt. (BHT)