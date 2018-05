Maak kennis met Brugse Bombé-burger 26 mei 2018

02u50 0

Brugge is een lekkernij rijker. Enkele Brugse kookliefhebbers hebben een Bombé-burger gemaakt. Het initiatief gaat uit van Diya Janssens van Kookindi. De Brugse met Indische roots heeft een concept waarmee ze de Indische keuken naar een zo ruim mogelijk publiek wil brengen. "Het idee is om met zoveel mogelijk lokale mensen een burger te maken", zegt ze. "Voor het vlees werk ik samen met Pieter Lonneville van Tête Pressée. Het broodje komt van bij de Brugse patissier Stefan Vandaele. De groenten in de burger zijn van bij Jens Mouton, een bioboer uit Ichtegem. De naam Bombé verwijst dan weer naar Bombay, of Mumbai, en verwijst naar mijn Indische roots." De burger kan je morgen proeven tijdens Heerlijk Brugge van 12 uur tot 17 uur in het Astridpark. (BHT)