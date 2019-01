Maak kennis met Bacon, het slimste en zindelijkste minivarken van Vlaanderen Silke en Tim leerden het varken trucjes en slapen met het beest in de zetel Mathias Mariën

28 januari 2019

10u51 10 Brugge Brugge was afgelopen weekend een attractie rijker toen een varkentje plots op wandel ging aan de leiband langs de Vesten. Een opvallend zicht voor heel wat passanten, maar niet voor Silke Muysewinkel (24) en echtgenote Tim. Het koppel uit Buggenhout zorgt al drie jaar lang voor het varkentje en neemt het overal mee naartoe. “Bacon kan zelfs door een hoepel springen en luistert naar bevelen. Het is een héél slim beestje”, glimlacht Silke.

Neen, een alledaags zicht was het niet afgelopen weekend. Heel wat wandelaars keken verbaasd op toen ze plots een man zagen passeren met … een varkentje aan de leiband langs de Vesten. Het varkentje blijkt een Göttinger minivarken te zijn en is eigendom van Silke en Tim uit Buggenhout. “Hoe we met ons varkentje in Brugge terecht kwamen? Mijn schoonouders hebben daar een buitenverblijf waar we regelmatig een weekendje verblijven. En ja, Bacon gaat altijd mee”, glimlacht Silke. Het schattige varkentje blijkt opvallend genoeg heel wat te kunnen. Zitten of liggen op bevel? Geen probleem. Door een hoepel springen? Ook dát kan Bacon perfect.

Zindelijk

“Het is echt een héél slim beestje”, glimlacht Silke als we haar vragen naar de niet-alledaagse kunstjes van haar varken. “We hebben Bacon nu iets meer dan drie jaar. Natuurlijk moet je er in het begin heel veel mee bezig zijn en komt er wel wat eten aan te pas om hem te motiveren. Maar kijk, het is ons toch gelukt.” Het koppel uit Buggenhout is alvast niet verbaasd dat er in Brugge heel wat mensen vreemd opkeken toen ze Tim zagen passeren met een varkentje aan de leiband. “Die blikken zijn we ondertussen wel gewoon. In onze eigen gemeente weten de meeste mensen het ondertussen wel. Maar eenmaal we op verplaatsing gaan, kijken de mensen wel eens langer naar ons”, lacht het sympathieke duo. Bacon zelf kan in de tussentijd bijna uitgeroepen worden tot ‘het slimste Göttinger minivarken van Vlaanderen’. Zo gaat het varkentje zelfs mee fietsen in zijn eigen fietspak én gaat het zonder problemen mee zwemmen in een vijver of op weekend naar Center Parcs. Bij het vakantiepark zelf maakten ze weinig problemen van de komst van het opmerkelijke huisdier. “De enige voorwaarde was dat Bacon zindelijk en proper zou zijn. Dat is geen probleem, dus ging ons varkentje gewoon met ons mee”, knipoogt Silke. Tijdens het trouwfeest van het koppel was Bacon dan weer piekfijn uitgedost met een strikje.

Mee in de zetel

Blijft de vraag waarom een jong koppel een minivarken verkiest als huisdier boven een hond, kat of konijn. “Ik wílde heel graag een hond, maar mijn echtgenoot was daar niet voor te vinden. Dus kwam ik op een dag plots thuis met Bacon. Geloof me: Tim keek ook vreemd op en reageerde sceptisch. Maar kijk, drie jaar later kan geen van beide ons varkentje nog missen. Hij slaapt zelfs mee in de zetel”, besluit een trotse Silke Muysewinkel.