Ma Rica Rokk zoekt breder publiek NIEUWE UITBATERS GEVEN UITGAANSCAFÉ MODERNERE LOOK BART HUYSENTRUYT

01 maart 2018

02u40 0 Brugge Het bekende uitgaanscafé Ma Rica Rokk op 't Zand in Brugge steekt in het nieuw. Het volledige interieur, op de veranda na, ziet er een stuk moderner en strakker uit. Nieuwe uitbaters Samy Boufaden en Arno Cappelle laten een nieuwe wind waaien. "Het was nodig, want we willen een breder publiek aantrekken."

Ma Rica Rokk wil haar reputatie als een van dé uitgaanscafés voor jongeren in Brugge weer alle eer aandoen. Dat is de jongste maanden verminderd. Ze zagen het cliënteel wat afnemen. "Logisch ook", vinden Samy Boufaden en Arno Cappelle, die nu achter de toog staan. "Het interieur was al langer wat gedateerd. De muren werden gestript en het ziet er allemaal wat moderner uit. Het studentikoze karakter is wat verdwenen, omdat we nu ook wel een breder publiek willen aanspreken."





Die bezoeker mag voortaan ook voetballiefhebber zijn. Er staat immers een televisiescherm in het café. Met de ontknoping in de Belgische en buitenlandse competities hopen ze de fans te bekoren. "We bieden onder meer ook Sky Sports (met Engels voetbal, red.) aan", zegt Boufaden. "Ook met het oog op het wereldkampioenschap voetbal steken we een tandje bij. Er zullen in Ma Rica Rokk wat evenementen georganiseerd worden in het kader van het WK." Samy Boufaden uit Brugge was lange tijd aan de slag in Studio-Hall in Sint-Kruis en café De Krone. Arno Cappelle uit Sijsele werkt al ruim een jaar in Ma Rica Rokk.





Dag- en nachtzaak

"De openingsuren zijn bijzonder ruim: van 9 uur verwelkomen we al onze eerste klanten. Die blijven élke dag welkom tot de vroege uurtjes. Dat kan zelfs 5 of 6 uur zijn. Je kan ons omschrijven als zowel een dag- als nachtzaak", vertellen Samy en Arno.





In de toekomst willen de vennoten achter Ma Rica Rokk ook nog de veranda vernieuwen. "We doen er alles aan om de zaak opnieuw helemaal op de kaart te zetten in Brugge. Deze nieuwe boost geeft ons in elk geval alle troeven in handen."