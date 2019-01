Luna breekt poot na aanrijding op Expresweg: baasjes zoeken vrouw die hond hielp op pechstrook Mathias Mariën

18 januari 2019

05u53 0 Brugge Een Brugs koppel is op zoek naar de vrouw die hun weggelopen hond een kwartier lang bijstond op de pechstrook van de Expresweg. Berner sennen Luna werd aangereden en heeft een gebroken poot. In het slechtste geval volgt een amputatie.

De tien maanden oude Berner sennen van Philip Van Dingenen (46) en Petra Bauwens (46) besloot vorige week op wandel te gaan in Sint-Andries. Het koppel uit de Henri Dunantstraat kreeg plots enkele sms’jes van buren. Luna bleek ontsnapt uit de tuin. Enkele buren probeerden haar nog terug te krijgen, maar dat werkte averechts. Toen de politie ter plaatse kwam, ging de viervoeter pas echt lopen. Petra en Philip wonen vlak bij de drukke Expresweg, net de richting waar de hond heen liep. Luna wou de Expresweg overlopen, maar werd daar aan volle snelheid aangereden. Het dier bleef gewond op de pechstrook liggen, waarna één automobiliste dan toch stopte om de jonge hond ter hulp te schieten. Een kwartier later kwam Philip aangereden om zijn gewonde Berner sennen op te pikken. “De vrachtwagens raasden rakelings langs Luna en die vrouw. Toch besloot ze al die tijd met gevaar voor eigen leven bij onze hond te blijven. Luna weegt zo'n veertig kilogram, dus haar verleggen was geen optie. Ze bleef dan maar praten om haar te kalmeren”, zegt Philip.

Naam vergeten vragen

Hij haastte zich met Luna meteen naar de dierenarts, maar in alle hectiek vergat hij de naam van de sympathieke vrouw te vragen. “Nochtans heeft ze ons schitterend geholpen. We zouden haar dan ook graag vinden én bedanken”, zegt het koppel.

Luna zelf heeft na enkele dagen nog steeds heel veel pijn. Haar pootje is op twee plaatsen gebroken. De dierenarts plaatste tijdens de operatie twee ijzeren staven. In het beste geval krijgt Luna snel opnieuw gevoel in het pootje. Gebeurt dat niet, dreigt een amputatie.

Wie de vrouw kent die Luna hielp, kan mailen naar petra.bauwens@hotmail.com.