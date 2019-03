Luna (19) dingt mee naar twee kroontjes Bart Huysentruyt

04 maart 2019

16u25 0 Brugge De Brugse Luna Timmerman (19) is finaliste in twee verkiezingen: Miss Batjesprinses en Face of Beauty Belgium.

Luna doet fotoshoots sinds haar veertiende. Ze nam ook al deel aan verschillende verkiezingen, waaronder Miss Coast Belgium. Ze doet mee om ervaring op te doen, zelfvertrouwen op te bouwen en veel plezier te beleven met de andere meisjes. Luna houdt ook van de kust. Haar hobby’s zijn shoppen en reizen en veel tijd doorbrengen met vriendinnen en haar familie. “Ik studeert Communicatiewetenschappen in Gent en breng daar de week door, maar ik woon wel al tien jaar in Brugge", vertelt ze. Meer info over Luna en hoe te stemmen op haar vind je op de websites van de twee verkiezingen.