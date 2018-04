Luka Bloom in Stadsschouwburg 06 april 2018

De Ierse singer-songwriter Luka Bloom is op zondag 18 november te gast in de Brugse Stadsschouwburg. Hij stelt er zijn gloednieuwe album Refuge voor. De 62-jarige Ier heeft veel mooie herinneringen aan Vlaanderen en is ook vaak in Brugge. Zijn innige band met de Stadsschouwburg legde hij ook vast in zijn fotoboek One Night in Bruges. Info en tickets zijn verkrijgbaar bij het Cultuurcentrum Brugge.





(BHT)