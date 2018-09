Lopen door patisserieafdeling Ter Groene Poorte 06 september 2018

De zesde editie van de Brugge Urban Trail neemt op zondag 11 november duizenden deelnemers mee langs een nieuw parcours. Vorig jaar werd de Urban Trail uitzonderlijk vroeg in het jaar gehouden. Dit jaar keert de loopwedstrijd terug naar het najaar. Nieuw is onder meer de passage doorheen de patisserieafdeling van de vermaarde gastronomische school Ter Groene Poorte. Bekende chefs als Sergio Herman, Wout Bru, Gert De Mangeleer en Dominique Persoone leerden er de kneepjes van het vak. Daarnaast zijn het Bisschopshuis, de site Oud Sint-Jan en het Begijnhof klassiekers die ook in 2018 niet mogen ontbreken. Deelnemers krijgen de keuze uit 5 of 10 kilometer en bovendien zijn ook wandelaars opnieuw welkom. De nieuwe fietsverbindingen laten toe om via veilige, afgescheiden paden even de binnenstad te verlaten. Inschrijven kan vanaf vandaag. (BHT)