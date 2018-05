Lopen door kleedkamers van Club 25 mei 2018

Lopen in het gezelschap van Club-voorzitter Bart Verhaeghe of oud-spelers Vital Borkelmans en Jos Volders? Dat kan op zondag 27 mei tijdens de eerste Club Brugge Foundation Stadium Run. 1.891 lopers komen aan de start. Bijna alle beschikbare borstnummers zijn in voorverkoop verkocht. Nog 150 plaatsen, verdeeld over 3 afstanden (5 kilometer, 10 kilometer en 1891 meter), kunnen de dag zelf vanaf 12 uur aan de Oosttribune bemachtigd worden. Tijdens het bijzonder evenement krijgen deelnemers de unieke mogelijkheid om te lopen rond en doorheen het Jan Breydelstadion, langs plaatsen die anders niet open staan voor het grote publiek. Dat betekent: dwars doorheen de kleedkamers van de A-kern, de fitnessruimte, de spelerstunnel en het hoofdveld van het Jan Breydelstadion. Uiteraard passeren alle lopers ook langs de nieuwe kampioenenbeker. Het evenement is eveneens het slotfeest van het 10-jarig bestaan van Club Brugge Foundation. (BHT)