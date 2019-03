Loftshop minstens een jaar in Smedenstraat: “Kan vaste stek worden” Bart Huysentruyt

18u23 0 Brugge De Torhoutse kledingzaak De Loftshop opent vandaag een tijdelijke tweede winkel in de Smedenstraat in Brugge.

Zaakvoerster Sharon Schoonvaere maakt van de nood een deugd. “We zijn volop aan het verbouwen in de Driekoningenstraat in Torhout, waar onze winkel dubbel zo groot wordt”, zegt ze. “In Brugge hangt een groot deel van onze damescollectie. Je vindt Italiaanse, Griekse, Franse en Nederlandse merken in de rekken. Brugge is meteen een test. We zijn benieuwd of het concept hier aanslaat. Als dat zo is, kan dit een definitieve tweede winkel worden.” Voor de Smedenstraat is het een leuke nieuwkomer. “Ik weet dat de straat de laatste tijd klappen heeft gekregen, maar ik geloof in deze locatie: dichtbij 't Zand en in een leuke buurt", zegt Sharon Schoonvaere.

De Loftshop is van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur geopend. Komend weekend is De Loftshop in Brugge ook uitzonderlijk op zondagnamiddag open.