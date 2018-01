Locatie Kookeet nog onzeker: 't Zand of balkonrotonde? 02u28 0

Op de Burg vinden dit jaar de meeste activiteiten plaats. Het gaat om twintig optredens, festivals of loopwedstrijden. Zo ontvangt de Burg dit jaar voor het eerst het Bierfestival, dat uitbreidt met een tent op het plein. Ook op de Markt, het Beursplein en 't Zand zijn veel activiteiten op til. Opmerkelijk: het populaire culinaire festival Kookeet heeft dit jaar nog geen definitieve locatie. Zowel 't Zand als het plein onder de balkonrotonde komen nog in aanmerking. Alles hangt af van de afwerking van 't Zand, dat momenteel nog een bouwwerf is. "De parken en pleinen zijn in 2018 praktisch volzet", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Alle aanvragen die binnenkomen, wegen we zorgvuldig af. Als we de evenementenkalender voor 2018 nu al bekijken, stellen we vast dat er nu weinig tot niets meer bij kan. Er valt altijd wel iets te beleven in Brugge en in de randgemeenten." (BHT)