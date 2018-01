Linden op Stevinplein worden geknot 02u27 0 Foto Proot De linden op het Simon Stevinplein worden gesnoeid.

De linden op het Simon Stevinplein krijgen deze week een knotbeurt. Dat is nodig, want het is al van oktober 2012 geleden. "Zo'n werk moet eigenlijk om de vijf tot zeven jaar gebeuren", weet burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "De bomen vormen een knap zicht op het plein. Ze zijn verbonden met het Simon Stevinplein en dus moeten we ze goed onderhouden."





Tijdens de werken wordt het binnenplein afgezet. De fietsrekken onder de bomen zullen tijdens de snoeiwerken niet bruikbaar zijn. Handelszaken en horeca blijven wel bereikbaar. Koetsen volgen een andere route, voor auto's is er geen probleem.





De werken zullen drie dagen duren. (BHT)