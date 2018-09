Lijsttrekkers lief voor elkaar tijdens Unizo-debat 07 september 2018

02u42 0 Brugge In het Sint-Lodewijkscollege hebben de Brugse politieke kopstukken gisteren de degens gekruist in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De komende weken staan nog een pak debatten op de agenda.

Unizo organiseerde het eerste. Zeven partijen schoven aan tafel: PVDA, Groen, sp.a, CD&V, Open Vld Plus, N-VA en Vlaams Belang. Zo'n 400 mensen volgden de geanimeerde discussies over voornamelijk economische thema's.





Het ging onder meer over leegstand in het centrum. Dirk De fauw (CD&V) verraste met een uitspraak over een mogelijk stadsbedrijf dat panden zou kunnen opkopen om zo het winkelaanbod divers te houden. "Enkel op die manier kunnen we ingrijpen in bepaalde straten. Moet de overheid dat doen? Ik denk dat het in dit geval een hulpmiddel kan zijn om bepaalde straten aantrekkelijk te houden." Het voorstel werd niet meteen op applaus onthaald, ook niet door burgemeester Renaat Landuyt (sp.a), die zijn wenkbrauwen fronste.





Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) begreep het al helemaal niet.





"CD&V heeft al 18 jaar een schepen van Lokale Economie. De partij had allang kunnen ingrijpen, maar dat heeft ze niet gedaan. Dit bestuur heeft geen knowhow over economie in Brugge."





Het ging ook over ruimtes voor ondernemen en de vaak lange wachttijden voor ondernemers die iets willen opstarten in Brugge. Er werd af en toe met de ogen gerold, maar uiteindelijk bleven alle kopstukken lief voor elkaar. (BHT)