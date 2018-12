Lifestyle-store ‘Hermanus’ opent deuren: koffie en motorkledij onder één dak Uitbaters verlaten na drie jaar Brugse binnenstad en mikken ook op niet-motards Mathias Mariën

01 december 2018



Langs de Maalsesteenweg in Sint-Kruis is ‘Hermanus’ officieel geopend. Na drie jaar in de Brugse binnenstad besloten uitbaters Andy Geeroms en Evy Vanhove om een andere weg in te slaan buiten de stadsmuren. Behalve de koffiebar ín de winkel, komt er begin januari ook een restaurant. “Het parkeerbeleid was verre van ideaal en ook een terrasje was ons door de stad Brugge niet gegund door de omslachtige procedure. Op de nieuwe locatie kunnen we helemaal ons ding doen”, zegt Andy, die benadrukt dat iedereen welkom is. “We zijn géén clubhuis. Ook niet-motards ontvangen we met open armen.”

Het pand op de hoek van de Maalsesteenweg en Vossensteert in Sint-kruis biedt heel wat mogelijkheden voor uitbaters Andy en Evy. Vol trots tonen ze ons de vernieuwde winkel/koffiebar/relaxruimte/exporuimte. “Hoe we onszelf zien? Laat ons zeggen dat we geen etiket kleven op ons concept. Noem het gerust een lifestyle-store waar beleving centraal staat. Het belangrijkste is dat het pand volledig is geworden zoals Evy en ik het in gedachten hadden. De vintage motoren en kledij vormen de basis van alles”, legt Andy uit. De sympathieke man wil met zijn vernieuwde zaak de clichés over motards mee de wereld uit helpen. “Op één of andere manier blijven zij een negatieve bijklank hebben. Nochtans hebben wij de voorbije drie jaar geen enkel incident of negatieve ervaring meegemaakt.”

Iedereen welkom

Hermanus opende zaterdag de deuren op de nieuwe locatie en lokte meteen heel wat nieuwsgierigen. Motards uiteraard, maar óók ‘gewone’ mensen die een kijkje kwamen nemen. “En dat is net onze bedoeling”, zegt Geeroms enthousiast. “Letterlijk iedereen is hier welkom. Mensen met een elektrische fiets tot klanten met een Vespa: Hermanus is er voor iedereen. Ook niet-motards ontvangen we met open armen.” Het grote verschil met de oude Hermanus in de Langestraat is de indeling van het pand. Waar in de binnenstad de koffieshop en de kledingwinkel volledig van elkaar gescheiden waren in twee verschillende ruimtes, bevinden die zich vanaf nu onder één dak. Snel een koffietje drinken na het shoppen of omgekeerd? Het kan perfect. “Er zijn verschillende voordelen aan onze verhuis. Al was het ook deels noodgedwongen”, blikken Evy en Andy terug op hun periode in de binnenstad. “Eerlijk? Het nieuwe parkeerbeleid speelde niet in ons voordeel. Integendeel. Verder was ook een terrasje ons door de stad Brugge niet gegund. En geloof me, daarmee bedoel ik letterlijk twee tafels en vier stoelen. We kregen meteen een dossier van dertig pagina’s voor onze neus. Een heel omslachtige procedure. Voor handelaars in de binnenstad is dat alles behalve bemoedigend”, zucht Andy.

Restaurant

Met een gratis parking voor de deur mikt Hermanus vanaf nu meer op lokale mensen, los van het toerisme. Als extraatje starten de uitbaters vanaf 4 januari ook met een restaurant. “Tijdens de verbouwingen merkten we meer en meer welke mogelijkheden er waren. Vandaar onze beslissing”, klinkt het. Andy en Evy omschrijven hun menukaart als ‘stoer en hip’. Zo zullen er vijf soorten hamburgers te verkrijgen zijn, waaronder een veganburger. Ook chili con carne en cannelloni zullen op de kaart staan. “Binnen zijn er 35 zitplaatsen. In de zomermaanden hopen we op ons terras nog eens zoveel mensen te kunnen plaatsen. De goesting om er iets moois van te maken is héél groot”, besluit het koppel. Alle info en openingsuren zijn terug te vinden op de website www.hermanusbruges.be