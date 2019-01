Lieten jonge overvallers zich inspireren door ‘De Dag’? Trio pleegt overval op plek waar Fides-bankkantoor echt gevestigd is Mathias Mariën

18u54 0 Brugge Drie mannen hebben dinsdagavond een overval gepleegd op een nachtwinkel in Sint-Maartensbilk in Brugge, vlakbij het Beursplein. Net daar vonden de belangrijkste opnames plaats voor de populaire thrillerreeks ‘De Dag’, die momenteel loopt op VIER.

Hebben drie jonge daders zich laten inspireren door het geesteskind van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu? De drie drongen in elk geval de nachtwinkel binnen op enkele meters van het pand dat momenteel dienst doet als Fides-bankkantoor in de Vier-reeks, die trouwens geregisseerd werd door Bruggeling Gilles Coulier. In die reeks loopt een extreem goed voorbereide overval helemaal uit de hand. De daders bedreigden dinsdag de uitbater met een groot mes. Daarop eisten ze de inhoud van de kassa. Uiteindelijk konden ze ongeveer 200 euro buit maken. “Dankzij de bewakingscamera’s konden de verdachten snel geïdentificeerd en gevat worden”, zegt het Brugse parket. Twee daders zijn meerderjarig en amper 18 en 19 jaar oud. Eén van de verdachten is nog minderjarig en werd ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. De meerderjarige overvallers, Bruggelingen, werden voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden.