Liedjes aanvragen in ‘De warmste kerststal’ Bart Huysentruyt

03 december 2018

De gastronomische school Ter Groene Poorte heeft op haar speelplaats een hele week lang een mobiele radiostudio geïnstalleerd in een kerststal. Ze noemen het zelf ‘De warmste kerststal’, want je kan er plaatjes aanvragen voor het goede doel. “Voor aanvang van de lessen en tijdens de pauzes kunnen leerlingen plaatjes aanvragen”, zegt Daan Vanslembrouck van Ter Groene Poorte. “Per liedje moet er een klein bedrag betaald worden. Verder gaan de leerlingen ook voetballen, er is een kerstmarkt en onze leerlingen bakken erop los.” De opbrengst gaat naar De Bleekweide. Deze vzw begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen die uitgedaagd worden tijdens hun levensparcours: verlies, rouw, trauma, pestgedrag, zelfdoding of leven met een beperking. Luisteren en begrijpen op een andere manier staat centraal. Pittig detail: Per duizend euro die wordt ingezameld wandelt een collega te voet naar Domein Puyenbroeck om het geld af te geven aan de StuBru-presentatoren tijdens de warmste week.