Lid van dievenbende die kinderen inzette, beweert dat hij op moment van arrestatie amper 15 was Siebe De Voogt

18 maart 2019

13u36 0 Brugge Tien jaar na de feiten heeft een Kroaat in de Brugse rechtbank verzet aangetekend tegen de vijf jaar cel omdat hij lid was van een zigeunerbende die talloze inbraken pleegde. De man beweert dat hij op het moment van zijn arrestatie amper 15 jaar oud was.

Het dossier draait om drie zigeunerfamilies uit het voormalige Joegoslavië die vanuit Charleroi kinderen op pad stuurden om in heel België inbraken te plegen. De speurders brachten tussen januari 2009 en april 2010 liefst 84 inbraken, 25 inbraakpogingen, 2 diefstallen met geweld en 9 gewone diefstallen in kaart. Op 15 maart 2016 werden de kopstukken in de Brugse rechtbank veroordeeld tot negen jaar cel. In beroep kregen Kinkon S. en zijn vrouw Kalina M. respectievelijk acht en zeven jaar. In totaal verklaarde de rechtbank ook 650.000 euro verbeurd. Naast het koppel werden ook heel wat andere beklaagden veroordeeld tot strenge, effectieve celstraffen. Onder hen M.M. uit het Kroatische Osijek, die bij verstek vijf jaar cel kreeg. Recent werd de man gearresteerd in Frankrijk en uitgeleverd aan België. Maandagmorgen beweerde hij dat hij op het moment van zijn arrestatie 15 jaar was, terwijl een botscan uitwees dat hij 19 was. Uitspraak op 15 april.