Lichtere straf, wel nog drugs gebruikt in gevangenis 06 april 2018

02u45 0

Steven D. en zijn kompaan Ronny H. hebben in het Gentse hof van beroep strafvermindering gekregen voor een diefstal met geweld. D. kreeg 15 maanden cel, H. 13 maanden. In eerste aanleg was dat respectievelijk 21 en 15 maanden cel.





Tijdens de behandeling van de zaak in beroep, waarbij D. en zijn kompaan terecht stonden voor een diefstal van een portefeuille en een smartphone vorig jaar in De Panne, bleek de man een fervent drugsgebruiker te zijn. D. zit al enige tijd in de gevangenis van Brugge. Toen de voorzitter van het beroepshof hem vroeg hoe lang het geleden was dat hij drugs had gebruikt, antwoordde D. vreemd genoeg: 'Van vorige week'. De man zou via vrienden aan heroïne geraakt zijn in de Brugse gevangenis.





D. en H. beweerden niks met de overval in de Veurnestraat in De Panne te maken te hebben. Het Openbaar Ministerie geloofde er niks van en vorderde voor beiden 21 maanden cel. Het hof gaf hen uiteindelijk een lichtere straf. (DJG)