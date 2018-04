Lichtere straf voor man die stiefdochter (17) in douche filmt 24 april 2018

M.R. uit Brugge heeft in het Gentse hof van beroep een celstraf van 2 jaar met 14 maanden uitstel gekregen voor de aanranding van de eerbaarheid van zijn voormalige stiefdochter (17). Dat is een lichtere straf dan in eerste aanleg.

De man stond eerder voor de rechter, omdat hij in juni vorig jaar binnengebroken zou hebben in de woning van zijn ex. Hij zou het meisje wakker gemaakt hebben en onder bedreiging van een airsoftwapen haar verplicht hebben uit bed te komen. Hij zou haar betast hebben en met een mes over haar lichaam gestreeld hebben. Het meisje zei tijdens de behandeling van de zaak dat ze hem herkend had aan zijn lijfgeur en zijn stem.





Daarnaast kon ze een nauwkeurige beschrijving geven van het wapen en de bivakmuts, spullen die in de slaapkamer van de man teruggevonden werden. Daarnaast zou de man haar gefilmd hebben terwijl ze onder de douche stond.





De man kreeg in eerste aanleg een straf van 37 maanden. Maar wat de vermeende inbraak en aanranding betreft besluit het hof dat er geen straf kan gegeven worden op basis van twijfel en gebrek aan onderzoek op onder andere DNA-sporen. Wel werd de camera van de man verbeurdverklaard. (DJG)