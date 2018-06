Lichte hinder door gaslek 21 juni 2018

02u52 0

Even voor 14 uur gisterenmiddag zorgde een drukverschil in het gasnetwerk ervoor dat een alarm afging in een gascabine in de Kartuizerinnestraat in hartje Brugge. De brandweer en politie kwamen ter plaatse en sloten de Oudenburg en Kartuizerinnenstraat af voor het autoverkeer.





Half uur

Eandis kwam het probleem oplossen. Na een half uur was het probleem opgelost. De hinder bleef zo beperkt.





(MMB)