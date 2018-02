Lichte beterschap bij Cerclefan, maar nog steeds in coma 09 februari 2018

Er is lichte beterschap in de gezondheidstoestand van Cerclesupporter Alexander Boi (39). De broer van Cercle-icoon Frederik ligt nog steeds in een coma, maar vertoont positieve signalen. "De dokters hebben de verdoving opnieuw verminderd. Het is nu afwachten hoe Alexander daarop reageert en of hij wakker wordt", zegt broer Frederik. Hoelang dat zal duren, kan niemand voorspellen. De dokters zijn wel optimistisch over de vooruitgang van Alexander Boi. "Op dit moment ademt hij bijna volledig zelfstandig", gaat Frederik verder. "We hebben genoeg redenen om positief te zijn. Maar uitspraken doen over een eventueel volledig herstel of mogelijke hersenschade, is niet aan de orde. Daarvoor is het te vroeg. Iedereen wacht bang af." Alexander ligt ondertussen al een kleine twee weken in coma, nadat hij na de wedstrijd Cercle-Roeselare werd opgeschept door een wagen vlak voor zijn eigen woning. (MMB)