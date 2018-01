Libiër aangehouden na inbraakpoging 02u40 0

De onderzoeksrechter heeft gisteren een Libiër aangehouden op verdenking van poging tot diefstal met braak. De man werd zondag in Zeebrugge betrapt toen hij samen met een kompaan wilde inbreken in een leegstaand pand. De buurman zag dat gebeuren, ging erop af en belde de politie. Beiden sloegen op de vlucht, al kon de politie de Libiër alsnog vatten. De man bleek illegaal in het land te verblijven. (BBO)