Liberty verandert wellicht in horecazaak ONDERNEMERS WILLEN GESLOTEN BIOSCOOP NIEUW LEVEN INBLAZEN BART HUYSENTRUYT

02u43 0 Proot Cinema Liberty in de Kuipersstraat is intussen dicht. Brugge Komt er in de legendarische stadsbioscoop Liberty, die intussen dicht is, een nieuwe horecazaak? Drie horeca-ondernemers willen het pand huren en zoveel mogelijk van het interieur behouden. Ze nemen daarvoor designer Lieven Musschoot onder de arm. "De nostalgie naar de oude bioscoop zal een belangrijke rol spelen", zegt Pieter Buysse.

In alle stilte is cinema Liberty, de privébioscoop van eigenaar Patrick De Clerck in de Kuipersstraat, gesloten. Al een paar maanden staat de cinema onder 't Zwart Huis er troosteloos leeg bij. Sinds de komst van Kinepolis naar Brugge in 2006 ging de interesse jaar na jaar achteruit.





Brugge heeft heel wat bioscoopzalen gehad, maar de jongste jaren sloot de een na de ander de deuren. De zwaarste klap kwam toen Ciné Memling in de Hoogstraat sloot als gevolg van de faling van het Rex-complex. Ook de Chaplin, Van Eyck en Kennedy gingen later dicht. Lumière in de Sint-Jacobstraat en Liberty bleven over. De Lumière specialiseerde zich in de niet-commerciële, zeg maar de betere film, en heeft een vast publiek. Liberty bleef gokken op de commerciële film, maar ook dat liedje is nu uitgezongen. "Sinds de komst van Kinepolis, die met zijn cultuur van beleving en popcorn het jonge volk naar zich toetrekt, heb ik nog weinig in de pap te brokken. De distributeurs willen ook geen grote films meer aanbieden", vertelde De Clerck een paar jaar geleden. In 1995 kocht hij 't Zwart Huis en liet het grondig verbouwen tot een moderne zaal. De voorbije dagen was De Clerck niet bereikbaar voor commentaar.





De Coulissen

Horeca-ondernemers Joeri Van Den Bosch, Pieter Buysse en Pieter Kyndt, bekend van het vlakbijgelegen De Coulissen, willen het leegstaande pand nieuw leven inblazen. Ze broeden op een plan. "Via een tussenpersoon bereikten we een overeenkomst om het pand te huren", zegt Pieter Buysse. "Niet alleen de historische gevel is prachtig, maar ook binnen is het fantastisch. Er overvalt me een nostalgie naar de tijd dat ik hier zelf als kind en tiener naar de bioscoop ging."





Sergio Herman

De Brugse ondernemers namen designer Lieven Musschoot en architect Cas Moor onder de arm voor de inrichting van de zaak. Musschoot werkte al vaak samen met sterrenchef Sergio Herman. Hoe het nieuwe horecaconcept er zal uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. "De ingang en foyer kunnen we gebruiken, net als de cinemazaal, waar de tribune wel zal moeten verdwijnen. We namen al contact op met een gespecialiseerde geluidsfirma om overlast tegen te gaan. We mikken op een ouder publiek dan De Coulissen", luidt het.