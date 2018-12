Levi’s komt naar de Steenstraat Bart Huysentruyt

26 december 2018

09u02 6 Brugge Levi’s, het gekende kledingmerk dat zich vooral toespitst op jeans, opent eind maart 2019 een vestiging in de Steenstraat 60 in Brugge.

In dit pand was voorheen de kledingzaak Morgan de toi gevestigd. “Met een aantal ingrepen wordt het pand aangepast zodat het past binnen het concept van de nieuwe uitbaters”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V), die zopas de vergunning verleende. De aanpassingen vinden voornamelijk plaats in het gebouw en op de binnenkoer. Aan de uitstraling van het gebouw verandert niets, wel wordt de voorgevel opnieuw geschilderd en wordt de kroonlijst hersteld. “Ik ben heel blij dat een grote naam als Levi’s onze winkelstraat opzoekt om haar eerste Brugse vestiging te openen,” zegt Demon. “Economisch gezien kan dit tellen, en op die manier wordt kort op de bal gespeeld om langdurige leegstand te vermijden.”