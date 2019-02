Leverancier doping niet terecht voor onopzettelijke doding Brugse bodybuilder: “Mijn zoon werd in 20 maanden 40 kilogram zwaarder” Christophe Maertens

25 februari 2019

16u42 0 Brugge Op de rechtbank van Ieper zegt de 38-jarige Glenn Z. uit Assebroek dat hem geen schuld treft voor de dood van de 45-jarige Brugse bodybuilder Steve Meulebrouck. De beklaagde, die het slachtoffer verboden middelen verschafte, moet zich enkel verantwoorden voor bezit en verhandelen van dopingproducten, niet voor onopzettelijke doding. Hij riskeert een jaar cel. “Ik heb dit niet gewild. Het was een vriendendienst op zijn vraag.”

“Mijn zoon werd in 20 maanden 40 kilogram zwaarder”, vertelde Marie Herrentals, de moeder van de Brugse bodybuilder Steve Meulebrouck uit Brugge op de rechtbank van Ieper. Die veertiger, vader van een dochter, werd op 29 augustus thuis in zijn bad dood aangetroffen. De man was die dag nog met gewichten gaan trainen, iets wat hij bijna dagelijks deed. Er volgde een autopsie en aanvankelijk werd hartfalen als doodsoorzaak opgetekend. Na een tweede analyse bleek echter dat de man overleed doordat hij te veel spierversterkende middelen had gebruikt. Uit zijn gsm-verkeer bleek dat Steve contact had gehad met een vriend die hem in het verleden al verboden producten had gegeven. Er volgde een huiszoeking bij de beklaagde en er werd doping gevonden.

Online gekocht

Het gevolg is dat Glenn Z. zich op de rechtbank mag verantwoorden voor het aanschaffen, invoeren en verkopen van verboden producten. Voor onopzettelijke doding wordt de man niet vervolgd. “De laatste keer dat het slachtoffer producten kocht van de beklaagde was drie maanden voor zijn dood, er kan van alles zijn gebeurd in die periode”, aldus de openbare aanklager. Het is een zeldzame keer dat de verdediging akkoord gaat met een stelling van de openbare aanklager. “Alleen mijn cliënt op laten draaien voor de dood van die man, is een brug te ver”, zegt meester Nadia Lorenzetti, die de beklaagde verdedigt. “Het is absoluut niet zeker dat mijn cliënt een aandeel heeft in de dood van zijn vriend.” Wat wel vaststaat, is dat Steve Meulebrouck kort voor zijn dood nog een sms stuurde naar Glenn Z. met de vraag of hij nog iets kon leveren. Z. kocht zijn spul via het internet, maar het bleek dat zijn leverancier de hele maand augustus in Miami zat.”

Vriendendienst

De beklaagde zegt de dood van die man niet te hebben gewild. “Het klopt dat ik in het verleden spul bijbestelde voor Steve, maar dat was op zijn vraag en niet om winst te maken. Het was een vriendendienst”, aldus de beklaagde, die ondertussen naar eigen zeggen geen verboden producten meer gebruikt. Glenn Z. , een zelfstandig bouwvakker, hoopt op een werkstraf, iets waarin de openbare aanklager zich wel kan vinden. Aan de zijde van de burgerlijke partijen rezen echter vragen bij nog een berichtje dat het slachtoffer had verstuurd met daar de woorden: “Dan is dat goed nieuws”. “Het is alsof er daar een bericht is verdwenen. Het lijkt erop dat er een andere manier was gevonden om aan de producten te geraken”, aldus meester Sigried Sergeant. De beklaagde zegt geen idee te hebben waarom de overleden man dat berichtje stuurde. “Misschien was hij blij dat de leverancier uit Miami binnen een paar dagen terug beschikbaar zou zijn?”

Schadevergoeding

Ook over het burgerlijk luik in de zaak werd gediscussieerd. Zo noemde meester Lorenzetti de 25.000 euro schadevergoeding die de gewezen vriendin van Steve vroeg, overdreven. “Die vrouw zegt dat ze niet wist dat haar partner zulke producten nam. Dat is totaal ongeloofwaardig, want ze was ook actief in het milieu”, aldus de advocate. Vonnis op 25 maart.